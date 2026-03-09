Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:05
24.629 -0,06%
Dow Jones 20:05
47.165 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: scambi negativi per Banco Desio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca con sede a Desio, che mostra un decremento del 3,07%.

L'andamento di Banco Desio nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario dell'istituto di credito tricolore si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,893 Euro. Prima resistenza a 8,393. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,577.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
