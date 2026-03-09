Piazza Affari: scambi negativi per Banco Desio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca con sede a Desio
, che mostra un decremento del 3,07%.
L'andamento di Banco Desio
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario dell'istituto di credito tricolore
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,893 Euro. Prima resistenza a 8,393. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,577.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)