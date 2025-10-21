Popolazione straniera in Italia: in dieci anni aumento degli imprenditori immigrati del 24%

(Teleborsa) - "" e inverno demografico. GliMa. Questo divario deriva essenzialmente dalle acquisizioni di cittadinanza italiana, oltre 200 mila all’anno. La popolazione con background migratorio continua a dare un(9,9 nati ogni mille abitanti tra gli stranieri, 6,1 tra gli italiani) e(2,1 / 12,3 per mille). Nel 2023, ad esempio, gli italiani sono diminuiti di 385 mila unità, mentre gli stranieri sono aumentati di 375 mila. Tra gli stranieri,. Glima, anche in questo caso, si sale a 3,65 milioni considerando il paese di nascita (15,2%). I lavoratori stranieri producono 177 miliardi di Valore Aggiunto, dando un contributo al PIL pari al 9%, con picchi del 18,0% in Agricoltura e del 16,4% nelle Costruzioni.Le dinamiche demografiche in corso determinano inevitabilmente unaSecondo le previsioni, nel quinquennio 2024-2028 le imprese italiane avranno bisogno di 3 milioni di nuovi occupati (esclusa P.A.), di cui 640 mila immigrati (21,3%). IlNelle regioni del Centro-Nord la percentuale di immigrati sul fabbisogno totale supera il 25%, con punte del 31% in Toscana e Trentino Alto Adige.ProsegueIn dieci anni (2014-24), gli immigrati sono cresciuti (+24,4%) mentre gli italiani sono diminuiti (-5,7%). Incidenza più alta al Centro-Nord e nei settori di Costruzioni, Commercio e Ristorazione. Oltre a dare un contributo demografico ed economico nei paesi di destinazione, i, anche attraverso l’invio di denaro., pari a circa 130 euro pro-capite al mese.I contribuenti immigrati in Italia sono 4,9 milioni (11,5% del totale) eRimane alto il differenziale di reddito pro-capite tra italiani e immigrati (quasi 9 mila euro annui di differenza), conseguenza diretta della struttura occupazionale.. Gli immigrati, principalmente in età lavorativa,Inoltre, confrontando le entrate per lo Stato (gettito fiscale e contributivo) con la spesa pubblica per i servizi di welfare, il saldo per la componente immigrata è positivo (: gli immigrati, prevalentemente in età lavorativa, hanno infatti un basso impatto sulle principali voci di spesa pubblica come sanità e pensioni.