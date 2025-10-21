Unrae, immatricolazioni rimorchi e semirimorchi settembre +55%

(Teleborsa) - Ilregistra a settembre una, con le immatricolazioni che segnano unrispetto allo stesso mese del 2024 conin volume., le immatricolazioni complessive hanno raggiuntorispetto alle 10.219 dello stesso periodo del 2024."Accogliamo con favore la crescita sostenuta di settembre, sebbene essa sia in parte legata al confronto con il mese di settembre 2024 particolarmente debole. Perché questi segnali positivi non restino episodi isolati, è necessario attuare, favorendo il rinnovo del parco veicolare", commenta, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE.Unrae ricorda che ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il, da cui si auspica una "rapida finalizzazione del Decreto attuativo, in modo da consentire alle imprese di prenotare tempestivamente i contributi". L'associazione rappresentativa dei produttori esteri giudica però, pari a 3,8 milioni di euro,e chiede "con massima urgenza chegià previsto dal Governo di 6 milioni di euro per il 2025e confluisca nella medesima misura incentivante".