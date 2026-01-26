Milano 17:03
Stellantis, al secondo posto in Europa con oltre 2,4 milioni di immatricolazioni

Prima posizione anche nel segmento strategico dei veicoli ibridi con il 15% di quota

Finanza
(Teleborsa) - Stellantis chiude l'anno 2025 con 2,42 immatricolazioni di veicoli (auto+furgoni) confermando la seconda posizione tra i costruttori sul mercato auto Ue30 con una quota del 16%.

Il gruppo, inoltre, si posiziona al primo posto nel segmento dei veicoli ibridi con il 15% di quota e conferma la leadership nei veicoli commerciali con il 28,6%.

"Nonostante le continue turbative di mercato e una evidente debolezza della domanda, al termine dei suoi primi cinque anni di vita Stellantis ha saputo confermare la sua seconda posizione tra i major player dell'automotive business, mantenendo un considerevole distacco dai concorrenti che la seguono", ha affermato Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis. "Grazie a una precisa scelta strategica Stellantis ha saputo affiancare un nuovo primato, la leadership nel segmento delle vetture ibride", ha aggiunto.



