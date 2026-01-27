Auto, mercato europeo a dicembre: i numeri ANFIA

(Teleborsa) - A dicembre 2025registrando un +5,8% con 963.319 immatricolazioni. Nell’Unione Europea allargata a EFTA e UK il mercato del mese risulta in crescita del 7,6% (1.173.205 unità immatricolate). Per quanto riguarda il mercato UE dei nuovi membri, la variazione ammonta a +18,4%.Nello stesso mese preso in considerazione, lamajor market hanno una quota pari al 66,2% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un calo di quota pari a 3,5 punti percentuali rispetto all'anno scorso.unità unità vendute nel mese, rappresenta il 11,2% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (0,4 punti percentuali in meno rispetto alla quota di dicembre 2024), ed è il secondo dopo il Gruppo Volkswagen, al primo posto con una quota di mercato del 26,2%, mentre il Gruppo Renault è terzo, e ha una quota del 10,8% e volumi in diminuzione (circa 3mila unità) rispetto a dicembre 2024. Nel cumulato, per Stellantis, assistiamo a un calo delle immatricolazioni rispetto ai dodici mesi dello scorso anno del 3,9%.Tra i principali mercati extra europei, nel mese di dicembre risultati negativi si riscontrano in Giappone, Canada e Stati Uniti. Invece, risultati positivi arrivano da tutti gli altri.