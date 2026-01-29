Veicoli commerciali in calo dell'8,8% nel 2025

(Teleborsa) -ha vissuto un, avendo registrato un calo delle immatricolazioni in diversi Paesi, un chiaro segnale del difficile contesto economico. Il segmento degliha rappresentato. E' quanto rileva, associazione europea dei principali costruttori di veicoli.Le(fino a 3,5 tonnellate), hanno registrato nel 2025 undi immatricolazioni nell'intera Unione Europea. Considerando l'Europa Occidentale - Area Euro più Regno Unito, Islanda, Norvegia e Svizzera (EFTA) - il dato segna un identico calo del'8,8% a 1,8 milioni di veicoli.Laha registrato il calo più significativo, con un decremento del 5,6%, seguita da(-5,4%) e(-5%). Al contrario, laha registrato un'impennata delle immatricolazioni, con un incremento dell'11,7%.Anche lenell'UE sonoa 307.460 unità. Questa flessione è stata dovuta, in termini di volume, a un calo del 5,4% delle immatricolazioni di autocarri pesanti, accompagnato da un calo del 9,9% nella domanda di autocarri medi.il mercato deiche registra immatricolazioni innel 2025, raggiungendo un totale di 38.238 unità.