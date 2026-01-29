Veicoli commerciali in calo dell'8,8% nel 2025

(Teleborsa) - Il mercato dei veicoli commerciali in Europa
ha vissuto un anno difficile nel 2025
, avendo registrato un calo delle immatricolazioni in diversi Paesi, un chiaro segnale del difficile contesto economico. Il segmento degli autobus
ha rappresentato l'unica eccezione
. E' quanto rileva l'ACEA
, associazione europea dei principali costruttori di veicoli.
Le immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri
(fino a 3,5 tonnellate), hanno registrato nel 2025 un decremento dell'8,8% per 1,44 milioni
di immatricolazioni nell'intera Unione Europea. Considerando l'Europa Occidentale - Area Euro più Regno Unito, Islanda, Norvegia e Svizzera (EFTA) - il dato segna un identico calo del'8,8% a 1,8 milioni di veicoli.
La Francia
ha registrato il calo più significativo, con un decremento del 5,6%, seguita da Germania
(-5,4%) e Italia
(-5%). Al contrario, la Spagna
ha registrato un'impennata delle immatricolazioni, con un incremento dell'11,7%.
Anche le nuove immatricolazioni di autocarri
nell'UE sono diminuite del 6,2%
a 307.460 unità. Questa flessione è stata dovuta, in termini di volume, a un calo del 5,4% delle immatricolazioni di autocarri pesanti, accompagnato da un calo del 9,9% nella domanda di autocarri medi.In controtendenza
il mercato dei bus
che registra immatricolazioni in crescita del 7,5%
