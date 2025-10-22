Milano 17:16
42.295 -0,83%
Nasdaq 17:16
24.972 -0,62%
Dow Jones 17:16
46.814 -0,24%
Londra 17:16
9.533 +1,12%
Francoforte 17:15
24.194 -0,56%

A New York corre Amphenol
Prepotente rialzo per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che mostra una salita bruciante del 4,64% sui valori precedenti.
