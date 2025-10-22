ACN, Terna: siglato protocollo d'intesa per la cooperazione sulla cybersicurezza

(Teleborsa) - Rafforzare ulteriormente la: questo è l’obiettivo primario delsiglato oggi a Roma dal’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione in alta e altissima tensione.Il Protocollo, firmato da, e, dà il via alla collaborazione reciproca per, attraverso lo scambio di informazioni e analisi tra Terna e l’Agenzia."L'Agenzia svolge un ruolo centrale nella protezione delle reti, dei sistemi digitali e delle infrastrutture critiche, contribuendo alla resilienza cibernetica del Paese" commenta. "In un contesto di minacce informatiche sempre più sofisticate e pervasive è essenziale unire le forze per proteggere e rafforzare le nostre infrastrutture critiche e contrastare gli attacchi cyber. In questa direzione va l’Accordo sottoscritto oggi con Terna che, oltre a rafforzare la sicurezza e la resilienza della filiera elettrica, potràgrazie ad attività come lo scambio informativo con i CERT, la formazione e lo sviluppo di competenze" conclude il Direttore Frattasi."Terna gestisce un'infrastruttura strategica a livello nazionale:, soprattutto in uno scenario di crescente complessità nel contrasto a minacce informatiche sempre più frequenti", ha dichiarato. "Il Protocollo siglato oggi dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e da Terna rafforza. Insieme potenzieremo le attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto alle minacce cyber, tese ad incrementare il livello di percezione di tali rischi, nonché la loro gestione efficace, anche attraverso iniziative di condivisione di best practice e formazione dedicata alle nostre persone", ha concluso l’AD di Terna.In dettaglio, le due organizzazioni collaboreranno perIl Protocollo, che, si pone inoltre l’obiettivo di contribuire all’evoluzione della cybersecurity nel settore energetico nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun operatore di questo settore, offrendo soluzioni di sicurezza informatica innovative. Tattraverso la formazione di profili qualificati in grado di proteggere le infrastrutture critiche della Rete di Trasmissione Nazionale e dell’intera filiera elettrica, anche in collaborazione con università e poli scolastici.