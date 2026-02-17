Borsa: titolo Terna oltre i 10 euro, prima volta nella storia del gruppo. Capitalizzazione supera i 20,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il titolo di Terna
segna un nuovo record storico a Piazza Affari
: alla chiusura odierna di Borsa, il valore di un’azione Terna ha oltrepassato la quota di 10 euro per la prima volta nella storia
del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, raggiungendo i 10,075 euro (+0,89%).
Con questo nuovo massimo storico dalla quotazione del 23 giugno 2004, il valore di Terna in termini di capitalizzazione di mercato ha superato i 20,2 miliardi di euro
. Il record odierno aggiorna quello del 16 febbraio
quando il valore di un’azione Terna aveva raggiunto i 9,986 euro per azione.Dall’inizio del mese di febbraio
il titolo Terna ha registrato un rialzo del 9,4%
, superiore al 4,4% segnato dal settore europeo delle utility e misurato dallo STOXX Europe 600 Utilities
.