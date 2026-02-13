Borsa: Terna aggiorna massimo storico a 9,97 euro. Capitalizzazione supera i 20 miliardi di euro

Terna

(Teleborsa) - Nuovo aggiornamento del massimo storico del titoloa Piazza Affari.Alla chiusura di Borsa di oggi, il titolo di un’azione del gruppo guidato daha raggiunto i 9,97 euro per azione (+0,95%). Con questo nuovo record dalla quotazione del 23 giugno 2004, il valore di Terna in termini di capitalizzazione di mercato ha superato i 20 miliardi di euro. Il record odierno aggiorna quello precedente del 12 febbraio quando il titolo Terna aveva toccato quota 9,876 euro per azione.I dati registrati oggi a Piazza Affari testimoniano il percorso di creazione di valore della gestione Di Foggia, confermato anche da un recente report di Bernstein, primaria società globale di ricerca azionaria e intermediazione finanziaria, che ribadisce la raccomandazione Outperform (BUY) e alza il target price del titolo Terna a 10,3 euro, con un "Robust growth outlook".