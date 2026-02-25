UE-UK, primo accordo sulla cooperazione in materia di concorrenza dopo la Brexit

(Teleborsa) - Lae ilhannoUE-Regno Unito in materia di concorrenza. L'accordo definisce un nuovo e chiaro quadro per latra, da un lato, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell'UE e, dall'altro, l'Autorità garante della concorrenza e dei mercati del Regno Unito.Si tratta del primo accordo UE-Regno Unito dedicato interamente alla cooperazione in materia di concorrenzaAd esempio, l'UE e il Regno Unitodi rilievo e coordineranno gli sforzi tra loro quando necessario. Inoltre, l'accordo stabilisce l'obbligo delle autorità garanti della concorrenza di tutelare la riservatezza delle informazioni condivise. Il consenso delle aziende che hanno fornito le informazioni riservate rimarrà necessario prima della condivisione tra le autorità garanti della concorrenza.L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza sarà un "accordo integrativo" dell'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, che fornisce in termini più ampi la base per la cooperazione e il coordinamento in materia di concorrenza, prevedendo al contempo la possibilità di stipulare un accordo separato sulla cooperazione in materia di concorrenza.L'accordo entrerà. Il Consiglio dell'UE è ora invitato ad adottare una decisione per concludere l'accordo di cooperazione in materia di concorrenza UE-Regno Unito, che richiederà anche l'approvazione del Parlamento europeo. La decisione del Consiglio segnerà il completamento del processo interistituzionale dell'UE."L'accordo fornisce un quadro chiaro per la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di concorrenza e ribadisce il nostro impegno comune a mantenere mercati equi e competitivi a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dell'innovazione - ha commentatoper una transizione pulita, giusta e competitiva - È anche il primo accordo di cooperazione in materia di concorrenza che comprende anche la cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell'UE e l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito, a testimonianza degli stretti e multidimensionali legami tra i mercati dell'UE e del Regno Unito".