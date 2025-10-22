Milano 11:59
42.428 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:59
9.500 +0,78%
Francoforte 11:59
24.277 -0,22%

Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dell'1,29%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.913,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dell'1,29%
Shanghai lievita dell'1,29% e archivia la seduta a 3.913,76 punti.
Condividi
```