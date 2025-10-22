Milano
17:17
42.279
-0,87%
Nasdaq
17:17
24.957
-0,68%
Dow Jones
17:17
46.813
-0,24%
Londra
17:17
9.532
+1,11%
Francoforte
17:16
24.188
-0,59%
Mercoledì 22 Ottobre 2025, ore 17.33
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano in flessione dello 0,37% alle 13:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,37% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta a 42.490,35 punti
In breve
,
Finanza
22 ottobre 2025 - 13.00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,37% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 42.490,35 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,87%
