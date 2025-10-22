Milano 21-ott
0 0,00%
Nasdaq 21-ott
25.127 -0,06%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 21-ott
9.427 +0,25%
Francoforte 21-ott
24.330 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,48%

Nikkey a 49.077,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,48%
Indice Nikkey -0,48% a quota 49.077,56 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```