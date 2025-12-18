Milano 17-dic
44.099 +0,25%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 +0,92%
Francoforte 17-dic
23.961 -0,48%

Borsa: Tokyo apre in rosso dell'1,32%

Il Nikkei 225 avvia gli scambi a 48.860,66 punti

In breve, Finanza
Il Principale indice azionario giapponese si muove in territorio negativo (-1,32%), a quota 48.860,66 in apertura.
