Congresso Commercialisti, De Nuccio: la professione ha ritrovato l’orgoglio dell’appartenenza

(Teleborsa) - "Tre anni fa abbiamo trovato un'istituzione ferita. Venivamo da mesi di commissariamento, senza una guida, senza una voce. La categoria era stanca, disillusa, quasi rassegnata. Insieme alla mia squadra di consiglieri siamo ripartiti dall'orgoglio di chi, ogni giorno, si alza va nel proprio studio e serve il Paese con competenza e sacrificio. L'Orgoglio dei commercialisti. Abbiamo ricostruito giorno dopo giorno la fiducia ed oggi quell'istituzione è tornata a brillare. I commercialisti italiani non sono più solo tecnici dei numeri. Siamo la spina dorsale del sistema produttivo, la bussola etica di chi lavora, investe, rischia. Siamo la voce di chi costruisce valore con le proprie mani. Abbiamo ridato alla categoria qualcosa che non si compra e non si impone: l'orgoglio di appartenere". Lo ha affermato ilNel tracciare un bilancio della sua consiliatura, de Nuccio ha sostenuto che "il lavoro fatto in questi anni è stato corale. Nessun risultato nasce dal caso. Tutto è frutto di una visione condivisa, di un lavoro di squadra, che passa dal Consiglio, dalle commissioni, dalle fondazioni, dagli ordini territoriali e anche dai singoli colleghi che con passione e dedizione hanno creduto nel valore della nostra istituzione. Oggi possiamo dire che ci siamo lasciati alle spalle la sfiducia: i commercialisti sono tornati centrali, ascoltati e riconosciuti. Con unità e visione condivisa, si possono ottenere risultati tangibili e riconoscimenti reali e quando un percorso è avviato e funziona, non si interrompe, si consolida. I primi tre anni sono serviti a ricostruire e a riprendere fiato; i prossimi devono servire a dare stabilità e prospettiva. Solo così la categoria potrà crescere, contare e non tornare più indietro".Il presidente della categoria ha ricordato i, dalla perimetrazione delle responsabilità del collegio sindacale alle prime esclusive su tax control framework indennità dei balneari; dalla rendicontazione di sostenibilità all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge di riforma dell'ordinamento della professione.Dal numero uno della categoria sono state poi elencate le linee di intervento per i prossimi anni, che dovranno essere "il tempo del consolidamento e dell'ulteriore apertura". "Innanzitutto – ha detto - dovremo, a cominciare da. Un altro degli obiettivi prioritari che dovremo darci è. Importante sarà anche il riconoscimento giuridico delle specializzazioni, per rendere la professione riconoscibile dare valore all'esperienza e alla formazione continua dei colleghi, da fare contestualmente ad una razionalizzazione della formazione professionale, già avviata con la modifica dell'art. 356 del Codice della crisi d'impresa, per renderla più utile, più accessibile e più connessa al mercato. Dal punto di vista dell'organizzazione interna della nostra categoria andrà ulteriormente rafforzato il ruolo dei nostri ordini più piccoli, offrendo loro servizi di supporto centralizzati. In questi anni il Consiglio nazionale ha attivato la Commissione piccoli Ordini e iniziative innovative a favore delle nostre realtà periferiche sono state già introdotte, come il progetto di digitalizzazione degli Ordini territoriali"Altri fronti sui quali "tenere alta l'attenzione" sono per de Nuccio "la lotta all'abusivismo professionale, la battaglia in difesa dei nostri quasi trentamila colleghi che si occupano di materia del lavoro, sulla quale non ci fermeremo, e quella affinché la gestione del Registro dei Revisori Legali, passata anni fa al MEF, sia restituita a chi ne ha la competenza naturale: i commercialisti".