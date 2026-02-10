Commercialisti, depositata lista "Direzione chiara" guidata da Elbano de Nuccio

(Teleborsa) - E' stata ufficialmente depositata oggi presso il Ministero della Giustizia la listaper l’elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, guidata dal presidente uscente Elbano de Nuccio.che conferma un percorso costruito nel tempo e una strategia fondata sulla forza della squadra e sul consenso dei territori. La nostra è una squadra costruita passo dopo passo, con il contributo delle realtà locali e il coinvolgimento diretto dei consigli degli Ordini territoriali. Colleghe e colleghi che provengono dai territori, che li conoscono, li rappresentano e li vivono ogni giorno nella professione. Una comunità che nasce per convinzione.un percorso coerente e un lavoro concreto alle spalle. Rivendichiamo con forza i risultati ottenuti negli ultimi quattro anni nella consiliatura che volge al termine, frutto di competenza, ascolto e responsabilità istituzionale. Non promesse, ma fatti. La professione attraversa una fase che richiede concretezza.si legge.he oggi si misura la credibilità di una proposta che guarda con fiducia al futuro, senza alcuna nostalgia per dinamiche conflittuali che non hanno fatto bene alla professione, facendola precipitare in una lunga fase di marginalità. Vi sono state stagioni in cui una dialettica fortemente contrappositiva ha finito per indebolire la capacità di rappresentanza della Categoria, fino a determinare una fase di commissariamento, con conseguenze che i colleghi hanno conosciuto e sofferto", si legge ancora spiegando che"è una pagina che non può essere rimossa né riletta in modo selettivo. La storia istituzionale insegna che il futuro si costruisce guardando avanti, facendo tesoro dell’esperienza, evitando di ripercorrere strade"C’è una differenza netta tra chi evoca principi e chi li mette in pratica ogni giorno, assumendosi la responsabilità di guidare processi complessi con competenza, visione e senso delle istituzioni.Di seguito, la “squadra”: candidato presidente: Elbano De Nuccio. Candidati consiglierei effettivi: Gian Luca Ancarani (Toscana), Cristina Bertinelli (Umbria), Aldo Campo (Sicilia),Rosa D’Angiolella (Campania), Fabrizio Escheri (Sicilia), Annalisa Francese (Piemonte), Gian Luca Galletti (Emilia-Romagna), Giovanna Greco (Abruzzo), Gian Alberto Mangiante (Liguria), Michaela Marcarini (Lombardia), Cristina Marrone (Lazio), Vincenzo Moretta (Campania), David Moro (Veneto), Eustachio Quintano (Basilicata), Antonio Repaci (Calabria), Gabriela Savigni (Sardegna), Micaela Sette (Friuli Venezia Giulia) Liliana Smargiassi (Molise), Giuseppe Venneri (Puglia), Roberto Vittori (Marche).Consiglieri supplenti: Camilla Zanichelli (Emilia-Romagna), Elisabetta Cremonini (Piemonte), Alessandro Cavani (Emilia-Romagna), Teresa Piscioneri (Lombardia) e Vittorio Postiglione (Puglia).