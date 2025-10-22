EEMS Italia, l'assemblea approva il cambio nome in Ops Italia

EEMS

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato energetico e mobile, si èin sede straordinaria sulla proposta del Consiglio di amministrazione di. La proposta è stata motivata dall'esigenza di rendere più evidente e coerente l'evoluzione della società nel rispetto del Piano Industriale 2025–2028 e della strategia di sviluppo. La nuova denominazione intende riflettere la trasformazione dell'offerta e il posizionamento della società nei mercati di riferimento.L'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, si è espressa favorevolmente sulla proposta del Consiglio di amministrazione diin sostituzione di RSM Società di Revisione Contabile e Organizzazione (RSM) che, in data 11 luglio 2025, aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti, conferitole dall'assemblea degli azionisti di EEMS il 18 giugno 2024 per il novennio 2024-2032.Audirevi assumerà l'incarico a partire dalla semestrale al 30/6/2025 e per gli esercizi del novennio 2025-2033, mentre, sul quale emetterà la propria relazione nei termini di legge per l'assemblea degli azionisti che, il prossimo 27 novembre, sarà chiamata ad approvare la Relazione finanziaria 2024.