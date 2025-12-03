Ops eCom: emesse obbligazioni convertibili per 1 milione di euro

Ops eCom

(Teleborsa) -, società specializzata nei servizi per l’e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, quotata all’Euronext Milan, informa che inattraverso un’emissione di obbligazioni convertibili riservata a Global Capital Investment Ltd., deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti il 3 ottobre 2025: illa società ha emessoper un controvalore di euro 500.000; ilGlobal Capital Investment Ltd ha chiesto la conversione di 50 obbligazioni, a fronte di tale richiesta sono state emesse 2.797.986 azioni aventi le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni già in circolazione alla data odierna e godimento regolare. Il prezzo di conversione è stato determinato in conformità al regolamento del POC Global Capital Investment Ltd, pari al 90% del più basso prezzo giornaliero delle azioni Ops eCom nel corso dei cinque giorni del mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni. Tale prezzo è stato quindi determinato in euro 0,1787.Per effetto della conversione, il ce le azioni emesse sono pari a 36.064.748.Ops eCom informa che il 26 novembre 2025 è stata chiesta l’emissione di ulteriori 50 obbligazioni del valore unitario di euro 10.000 per un controvalore di euro 500.000.Secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di amministrazione, delegato dall’Assemblea per l’esecuzione dell’aumento, le obbligazioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale possono essere convertite in qualsiasi momento e in ogni caso alla scadenza del POC in azioni Ops eCom S.p.a. di nuova emissione.