Eventi e scadenze: settimana del 22 dicembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 22/12/2025


Appuntamenti:
Banca d'Italia - La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale; Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziaria
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella presenzierà la cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano - Cortina 2026
15:00 - ADR - Inaugurazione opera di JAGO "Apparato Circolatorio" - Inaugurazione dell'opera Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito dell'artista JAGO, che si terrà presso il Terminal 1, Area Transiti, dell'aeroporto di Roma Fiumicino. All'inaugurazione, oltre all'artista, sarà presente, tra gli altri, l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT - BTP Short
Aziende:
Digital Value - Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione
H-Farm - CDA: Bilancio

Martedì 23/12/2025


Appuntamenti:
08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di novembre
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione Medio-Lungo
Aziende:
Digital Value - Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione
EEMS - CDA: Relazione Semestrale

Mercoledì 24/12/2025


Borsa:
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Stati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New York
Spagna - Chiusura anticipata della Borsa di Madrid
Regno Unito - Chiusura anticipata della Borsa di Londra
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
Australia - Chiusura anticipata della Borsa di Sydney
Francia - Chiusura anticipata della Borsa di Parigi

Giovedì 25/12/2025


Borsa:
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
India - Borsa di Mumbai chiusa per festività
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Canada - Borsa di Toronto chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività
Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività
Australia - Borsa di Sydney chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)

Venerdì 26/12/2025


Borsa:
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Canada - Borsa di Toronto chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Australia - Borsa di Sydney chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Francia - Borsa di Parigi chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività
Spagna - Borsa di Madrid chiusa per festività
Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività


