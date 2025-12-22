Eventi e scadenze: settimana del 22 dicembre 2025

Lunedì 22/12/2025

Digital Value

H-Farm

Martedì 23/12/2025

Digital Value

EEMS

Mercoledì 24/12/2025

Giovedì 25/12/2025

Venerdì 26/12/2025

(Teleborsa) -- La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale; Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziaria12:00 -- Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella presenzierà la cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano - Cortina 202615:00 -- Inaugurazione dell'opera Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito dell'artista JAGO, che si terrà presso il Terminal 1, Area Transiti, dell'aeroporto di Roma Fiumicino. All'inaugurazione, oltre all'artista, sarà presente, tra gli altri, l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone- Comunicazione BOT - BTP Short- Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione- CDA: Bilancio08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di novembre- Comunicazione Medio-Lungo- Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione- CDA: Relazione Semestrale- Borsa di Milano chiusa per festività- Chiusura anticipata della Borsa di New York- Chiusura anticipata della Borsa di Madrid- Chiusura anticipata della Borsa di Londra- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Chiusura anticipata della Borsa di Sydney- Chiusura anticipata della Borsa di Parigi- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività