Eventi e scadenze: settimana del 22 dicembre 2025

Lunedì 22/12/2025 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale; Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziaria
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella presenzierà la cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano - Cortina 2026
15:00 - ADR - Inaugurazione opera di JAGO "Apparato Circolatorio"
- Inaugurazione dell'opera Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito dell'artista JAGO, che si terrà presso il Terminal 1, Area Transiti, dell'aeroporto di Roma Fiumicino. All'inaugurazione, oltre all'artista, sarà presente, tra gli altri, l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT - BTP Short Aziende
: Digital Value
- Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione H-Farm
- CDA: Bilancio
Martedì 23/12/2025 Appuntamenti
:
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di novembre Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Digital Value
- Assemblea: Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione EEMS
- CDA: Relazione Semestrale
Mercoledì 24/12/2025 Borsa
: Italia
- Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Stati Uniti
- Chiusura anticipata della Borsa di New York Spagna
- Chiusura anticipata della Borsa di Madrid Regno Unito
- Chiusura anticipata della Borsa di Londra Germania
- Borsa di Francoforte chiusa per festività Australia
- Chiusura anticipata della Borsa di Sydney Francia
- Chiusura anticipata della Borsa di Parigi
Giovedì 25/12/2025 Borsa
: Italia
- Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025) India
- Borsa di Mumbai chiusa per festività Hong Kong
- Borsa di Hong Kong chiusa per festività Germania
- Borsa di Francoforte chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Canada
- Borsa di Toronto chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Francia
- Borsa di Parigi chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività Spagna
- Borsa di Madrid chiusa per festività Regno Unito
- Borsa di Londra chiusa per festività Stati Uniti
- Borsa di New York chiusa per festività Australia
- Borsa di Sydney chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025)
Venerdì 26/12/2025 Borsa
: Italia
- Borsa di Milano chiusa per festività (da mercoledì 24/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Germania
- Borsa di Francoforte chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Canada
- Borsa di Toronto chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Australia
- Borsa di Sydney chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Francia
- Borsa di Parigi chiusa per festività (da giovedì 25/12/2025 a venerdì 26/12/2025) Hong Kong
- Borsa di Hong Kong chiusa per festività Spagna
- Borsa di Madrid chiusa per festività Regno Unito
