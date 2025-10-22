Milano 17:19
42.281 -0,86%
Nasdaq 17:19
24.962 -0,66%
Dow Jones 17:19
46.834 -0,19%
Londra 17:19
9.537 +1,17%
Francoforte 17:19
24.187 -0,59%

Francoforte: scambi al rialzo per Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Flatexdegiro
Avanza Flatexdegiro, che guadagna bene, con una variazione del 2,65%.
Condividi
```