Milano 12:03
42.434 -0,50%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:03
9.505 +0,82%
Francoforte 12:02
24.287 -0,18%

GOLD del 21/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Seduta molto negativa per il metallo giallo, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,31%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4.279,2. Primo supporto visto a 4.048. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3.971.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
