GOLD del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Seduta molto negativa per il metallo giallo, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,31%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4.279,2. Primo supporto visto a 4.048. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3.971.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)