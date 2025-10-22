Italgas, confermata per il quinto anno consecutivo “Gold Standard” OGMP 2.0

Italgas

(Teleborsa) -consolida la propria leadership internazionale nella misurazione e riduzione delle emissioni di metano conquistando, per il quinto anno consecutivo, lo statusassegnato nell’ambito del(IMEO), istituito dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) con il supporto della Commissione Europea.In questa edizione, la Società ha raggiunto il– riconoscimento attribuito solo alle aziende che adottano un modello avanzato di misurazione che incrocia i risultati di due sistemi di rilevazione indipendenti, per garantire la massima accuratezza nella stima delle emissioni lungo tutta la catena degli asset Contestualmente, Enaon – società del Gruppo attiva nella distribuzione gas in Grecia – ha ottenuto per la prima volta lo status “Gold Standard” nella categoria Pathway, confermando la capacità di Italgas di esportare il proprio modello industriale anche nei mercati internazionali.Il rapporto IMEO riconosce a Italgas uno dei, in particolare per: l’accelerazione delle campagne di sorveglianza, con oltre il 150% della rete ispezionata; il programma “super emitters”, finalizzato all’intervento tempestivo in caso di eventi emissivi rilevanti; la “smart maintenance”, che integra machine learning e dati di campo; l’automazione dei processi di valutazione delle emissioni attraverso la piattaforma digitale SIDERA; lo sviluppo di modelli predittivi per le condotte fuori terra in aree critiche, realizzati in collaborazione con centri di ricerca; l’utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui la CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) di Picarro, per una rilevazione ad alta sensibilità e tempestività.Italgas è, inoltre, l’, e ha svolto un ruolo di riferimento per la community OGMP contribuendo alla diffusione di best practice e alla formazione tecnica di altri operatori. Il doppio riconoscimento ottenuto da Italgas ed Enaon evidenzia la forza di un modello di gestione orientato all’innovazione industriale e alla sostenibilità, capace di generare valore ambientale e guidare il cambiamento secondo logiche di scalabilità e replicabilità.