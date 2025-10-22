Londra: andamento sostenuto per Persimmon

principale costruttore immobiliare britannico

Persimmon

FTSE 100

Persimmon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,29%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,19 sterline. Rischio di discesa fino a 11,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)