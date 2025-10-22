Londra: brillante l'andamento di Barclays

(Teleborsa) - Avanza la holding bancaria inglese
, che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.
Lo scenario su base settimanale di Barclays
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Barclays
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,72 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,781. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,685.
