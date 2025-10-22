Milano 12:04
Londra: scambi al rialzo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che lievita del 2,04%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Berkeley Group Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Berkeley Group Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,31 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,97.

