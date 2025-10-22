Londra: scambi al rialzo per Berkeley Group Holdings

azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita del 2,04%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,31 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)