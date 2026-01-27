Milano 11:11
45.067 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:11
10.187 +0,37%
Francoforte 11:11
24.906 -0,11%

Londra: scambi in positivo per HSBC Holdings

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per HSBC Holdings
(Teleborsa) - Bene la società di servizi bancari e finanziari, con un rialzo dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che HSBC Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,1%, rispetto a -0,22% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di HSBC Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,78 sterline e primo supporto individuato a 12,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```