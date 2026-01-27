Londra: scambi in positivo per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Bene la società di servizi bancari e finanziari
, con un rialzo dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che HSBC Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,1%, rispetto a -0,22% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di HSBC Holdings
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,78 sterline e primo supporto individuato a 12,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)