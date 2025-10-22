Londra: scambi in positivo per Phoenix Group Holdings

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine
, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.
L'andamento di Phoenix Group Holdings
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Phoenix Group Holdings
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Phoenix Group Holdings
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,7 sterline. Primo supporto a 6,605. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,545.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)