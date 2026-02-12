Londra: scambi in positivo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,43%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pershing Square Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pershing Square Holdings
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Pershing Square Holdings
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45,97 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 46,36. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 45,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)