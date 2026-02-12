Milano 10:12
Londra: scambi in positivo per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,43%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pershing Square Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pershing Square Holdings rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Pershing Square Holdings, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 45,97 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 46,36. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 45,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
