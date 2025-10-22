Milano 17:20
42.260 -0,91%
Nasdaq 17:20
24.952 -0,70%
Dow Jones 17:20
46.820 -0,22%
Londra 17:20
9.533 +1,13%
Francoforte 17:20
24.176 -0,63%

Madrid: andamento rialzista per Solaria

In breve
Bene l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con un rialzo del 2,42%.
