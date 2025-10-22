Madrid: andamento sostenuto per Solaria

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,03 Euro. Primo supporto a 14,49. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)