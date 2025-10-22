Milano 17:20
42.260 -0,91%
Nasdaq 17:20
24.952 -0,70%
Dow Jones 17:21
46.810 -0,24%
Londra 17:21
9.530 +1,09%
Francoforte 17:20
24.176 -0,63%

Madrid: brillante l'andamento di Indra

Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una variazione percentuale del 2,45%.
