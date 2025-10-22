Manovra bollinata: dietrofront su affitti brevi, tagli ridotti al cinema

(Teleborsa) - Bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale. Il testo è salito aarticoli. Una prima bozza circolata nei giorni scorsi era di 137 articoli.Sono stati aggiunti alla fine articoli specifici con lo Stato di previsione dei vari ministeri.Insiano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".Si riducono inoltre i tagli al cinema. Il finanziamento al Fondo per il cinema e l'audiovisivo previsto dalla manovra bollinata si ridurrà l'anno prossimo di 150 milioni rispetto aimilioni prospettati nella prima bozza del ddl di bilancio. Nel 2027 il taglio sarà invece di 200 milioni anziché 240 come inizialmente ipotizzato.Alledella manovra arrivano oltre sette miliardi di euro in tre anni dai tagli ai ministeri. Dalle tabelle relative alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese nel triennio 2026-2028 emerge che il taglio complessivo sul triennio ammonta a 7,15 miliardi, di cui 2,2 nel 2026, 2,15 nel 2027 e 2,8 a decorrere dal 2028. Guardando al solo 2026, il ministero più colpito dai tagli risulta quello delle Infrastrutture e trasporti (oltre 520 milioni), seguito dall'Economia e Finanze (oltre 450 milioni) e dall'Ambiente e Sicurezza energetica (oltre 370 milioni).Confermate le200mila euro, alla tassazione ridotta al 5% per gli aumenti contrattuali dl 2025 e 2026 ma solo per i lavoratori con redditi inferiori ai 28mila euro. Confermati anche la riduzione fiscale su straordinari e lavoro domenicale e festivo e l'aumento a 10 euro della deduzione dei buoni pasto.Il taglio dell'Irpef di due punti, dal 35% al 33%, coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti, secondo quanto si legge nella relazione tecnica alla manovra. Il peso della misura, così come annunciato, è pari a circa 3 miliardi all'anno per il triennio.L'aumento dell'Irap di due punti percentuali, lo slittamento delle Dta e la possibilità di attingere alle riserve con aliquote ridotte nei primi due anni sono confermati nel testo bollinato della Manovra che invece vede delle modifiche, rispetto alla bozza, rispetto alla norma sugli interessi passivi e per la deducibilità delle svalutazioni sui crediti.Ilbollinato conferma l'impianto della prima bozza sulla nuova rottamazione, che consentirà la sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 per i mancati versamenti delle imposte o dei contributi previdenziali, con esclusione delle cartelle emesse a seguito di accertamento.si applicano interessi del 4% annuo e si prevede anche un pagamento minimo di 100 euro per le singole rate.