Usa, licenziamenti Challenger in netto calo a febbraio

(Teleborsa) - In netto calo ineglinel mese di. Secondo il rapporto, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio diSi tratta di unrispetto ai 108.435 tagli di posti di lavoro annunciati a gennaio, e un calo del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025.Nei, i datori di lavoro hanno annunciato, il totale più basso tra gennaio e febbraio dal 2022, quando nei primi due mesi dell'anno furono registrati 34.309 tagli. Si tratta comunque del quinto totale più alto tra gennaio e febbraio dal 2009."Il calo di febbraio rappresenta una piacevole tregua rispetto ai piani di tagli al personale previsti per l'inizio dell'anno. Con il coinvolgimento degli Stati Uniti in una guerra in Iran in crescita, la fine del primo trimestre potrebbe portare a ulteriori piani di licenziamento, con le aziende che stringono la cinghia a causa dell'incertezza e dei costi più elevati", ha spiegato, esperto di ambiente di lavoro e Chief Revenue Officer di Challenger, Gray & Christmas.