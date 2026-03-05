Usa, licenziamenti Challenger in netto calo a febbraio

(Teleborsa) - In netto calo i licenziamenti
negli Stati Uniti
nel mese di febbraio 2026
. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas
, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 48.307 posti di lavoro
.
Si tratta di un calo del 55%
rispetto ai 108.435 tagli di posti di lavoro annunciati a gennaio, e un calo del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Nei primi due mesi dell'anno
, i datori di lavoro hanno annunciato 156.742 tagli di posti di lavoro
, il totale più basso tra gennaio e febbraio dal 2022, quando nei primi due mesi dell'anno furono registrati 34.309 tagli. Si tratta comunque del quinto totale più alto tra gennaio e febbraio dal 2009.
"Il calo di febbraio rappresenta una piacevole tregua rispetto ai piani di tagli al personale previsti per l'inizio dell'anno. Con il coinvolgimento degli Stati Uniti in una guerra in Iran in crescita, la fine del primo trimestre potrebbe portare a ulteriori piani di licenziamento, con le aziende che stringono la cinghia a causa dell'incertezza e dei costi più elevati", ha spiegato Andy Challenger
, esperto di ambiente di lavoro e Chief Revenue Officer di Challenger, Gray & Christmas.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )