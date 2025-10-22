New York: andamento rialzista per Interpublic Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo americano che offre servizi di pubblicità e marketing
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,71%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpublic Group
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Interpublic Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,55 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)