Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:50
24.872 -1,02%
Dow Jones 21:50
46.618 -0,65%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

New York: andamento rialzista per Interpublic Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo americano che offre servizi di pubblicità e marketing, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,71%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpublic Group più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Interpublic Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,55 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
