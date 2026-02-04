Londra: brillante l'andamento di BT Group

(Teleborsa) - Bene il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, con un rialzo del 3,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BT Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BT Group
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di BT Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,032 sterline e primo supporto individuato a 1,961. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,103.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)