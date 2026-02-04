Milano 10:00
Londra: brillante l'andamento di BT Group
(Teleborsa) - Bene il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, con un rialzo del 3,51%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BT Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BT Group rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di BT Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,032 sterline e primo supporto individuato a 1,961. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,103.

