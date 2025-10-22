Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:51
24.867 -1,04%
Dow Jones 21:51
46.607 -0,68%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

New York: movimento negativo per Apple

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Apple
Rosso per la casa di Cupertino, che sta segnando un calo del 2,68%.
Condividi
```