New York: peggiora Palantir Technologies

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che passa di mano in perdita del 5,54%.
La tendenza ad una settimana di Palantir Technologies
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Palantir Technologies
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 179,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 166,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 192,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)