Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:52
24.872 -1,02%
Dow Jones 21:52
46.600 -0,69%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

New York: risultato positivo per Marriott International

Rialzo marcato per la compagnia alberghiera statunitense, che tratta in utile del 2,99% sui valori precedenti.
