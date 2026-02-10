Marriott prevede crescita dei ricavi per camera sotto le attese con debolezza Stati Uniti

Marriott International

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore delle strutture alberghiere, ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con Ricavi per camera disponibile (RevPAR) in aumento dell'1,9% a livello mondiale, con una crescita del 6,1% nei mercati internazionali e un calo dello 0,1% negli Stati Uniti e in Canada. Per l'intero anno 2025, il RevPAR è aumentato del 2,0% a livello mondiale, con una crescita del 5,1% nei mercati internazionali e un aumento dello 0,7% negli Stati Uniti e in Canada.L'rettificato del quarto trimestre è stato pari a 1.402 milioni di dollari. Per l'intero anno, l'EBITDA rettificato è stato pari a 5.383 milioni di dollari. L'nel quarto trimestre è stato pari a 445 milioni di dollari e l'utile netto rettificato è stato pari a 695 milioni di dollari. Per l'intero anno, l'utile netto è stato pari a 2.601 milioni di dollari e l'utile netto rettificato è stato pari a 2.742 milioni di dollari. L'nel quarto trimestre è stato pari a 1,65 dollari e l'utile per azione rettificato è stato pari a 2,58 dollari. Per l'intero anno, l'utile per azione è stato pari a 9,51 dollari e l'utile per azione rettificato è stato pari a 10,02 dollari.Alla fine dell'anno, ladi Marriott ha raggiunto un nuovo record, totalizzando circa 4.100 proprietà e quasi 610.000 camere, con il 43% delle camere in fase di costruzione, incluse quelle in attesa di conversione.Per l', Marriott prevede un aumento del RevPAR a livello mondiale dall'1,5 al 2,5% (al di sotto della media delle stime degli analisti che prevedevano un aumento del 2,3%, secondo dati LSEG), una crescita netta delle camere dal 4,5 al 5%, una crescita dell'EBITDA rettificato dall'8 al 10% e oltre 4,3 miliardi di dollari di ritorno del capitale agli azionisti."Marriott ha ottenuto risultati eccellenti nel 2025, a testimonianza della forza dei nostri marchi, dell'offerta di esperienze straordinarie ai nostri clienti e del continuo slancio nelle attività di sviluppo - ha commentato il- Nell'intero anno, il numero netto di camere è cresciuto di oltre il 4,3%, il RevPAR globale è aumentato del 2% e il nostro modello di business basato sulle commissioni e con un basso consumo di asset ha continuato a generare una liquidità sostanziale,".per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri ospiti - ha aggiunto - Nel quarto trimestre, abbiamo completato l'integrazione del portafoglio citizenM, aggiungendo 37 hotel e quasi 8.800 camere al nostro sistema. Abbiamo inaugurato i primi hotel 37 Series by Marriott in India e ampliato il marchio negli Stati Uniti e in Canada, con l'apertura delle prime due proprietà pochi mesi dopo il debutto regionale del marchio".