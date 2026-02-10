Milano 13:50
46.961 +0,29%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 13:50
10.341 -0,43%
Francoforte 13:50
24.988 -0,11%

Marriott prevede crescita dei ricavi per camera sotto le attese con debolezza Stati Uniti

Finanza, Turismo
Marriott prevede crescita dei ricavi per camera sotto le attese con debolezza Stati Uniti
(Teleborsa) - Marriott International, colosso statunitense del settore delle strutture alberghiere, ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con Ricavi per camera disponibile (RevPAR) in aumento dell'1,9% a livello mondiale, con una crescita del 6,1% nei mercati internazionali e un calo dello 0,1% negli Stati Uniti e in Canada. Per l'intero anno 2025, il RevPAR è aumentato del 2,0% a livello mondiale, con una crescita del 5,1% nei mercati internazionali e un aumento dello 0,7% negli Stati Uniti e in Canada.

L'EBITDA rettificato del quarto trimestre è stato pari a 1.402 milioni di dollari. Per l'intero anno, l'EBITDA rettificato è stato pari a 5.383 milioni di dollari. L'utile netto nel quarto trimestre è stato pari a 445 milioni di dollari e l'utile netto rettificato è stato pari a 695 milioni di dollari. Per l'intero anno, l'utile netto è stato pari a 2.601 milioni di dollari e l'utile netto rettificato è stato pari a 2.742 milioni di dollari. L'utile per azione nel quarto trimestre è stato pari a 1,65 dollari e l'utile per azione rettificato è stato pari a 2,58 dollari. Per l'intero anno, l'utile per azione è stato pari a 9,51 dollari e l'utile per azione rettificato è stato pari a 10,02 dollari.

Alla fine dell'anno, la pipeline di sviluppo mondiale di Marriott ha raggiunto un nuovo record, totalizzando circa 4.100 proprietà e quasi 610.000 camere, con il 43% delle camere in fase di costruzione, incluse quelle in attesa di conversione.

Per l'intero anno 2026, Marriott prevede un aumento del RevPAR a livello mondiale dall'1,5 al 2,5% (al di sotto della media delle stime degli analisti che prevedevano un aumento del 2,3%, secondo dati LSEG), una crescita netta delle camere dal 4,5 al 5%, una crescita dell'EBITDA rettificato dall'8 al 10% e oltre 4,3 miliardi di dollari di ritorno del capitale agli azionisti.

"Marriott ha ottenuto risultati eccellenti nel 2025, a testimonianza della forza dei nostri marchi, dell'offerta di esperienze straordinarie ai nostri clienti e del continuo slancio nelle attività di sviluppo - ha commentato il CEO Anthony Capuano - Nell'intero anno, il numero netto di camere è cresciuto di oltre il 4,3%, il RevPAR globale è aumentato del 2% e il nostro modello di business basato sulle commissioni e con un basso consumo di asset ha continuato a generare una liquidità sostanziale, consentendo agli azionisti di ottenere oltre 4 miliardi di dollari di ritorno del capitale".

"Continuiamo a migliorare il nostro portafoglio per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri ospiti - ha aggiunto - Nel quarto trimestre, abbiamo completato l'integrazione del portafoglio citizenM, aggiungendo 37 hotel e quasi 8.800 camere al nostro sistema. Abbiamo inaugurato i primi hotel 37 Series by Marriott in India e ampliato il marchio negli Stati Uniti e in Canada, con l'apertura delle prime due proprietà pochi mesi dopo il debutto regionale del marchio".
Condividi
```