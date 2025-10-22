New York: scambi in forte rialzo per Amphenol

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che mostra una salita bruciante del 4,64% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amphenol
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Amphenol
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 134,1 USD con primo supporto visto a 128,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 126,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)