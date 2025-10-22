Milano 12:07
42.442 -0,48%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:07
9.505 +0,83%
Francoforte 12:07
24.306 -0,10%

Parigi: balza in avanti Thales

Migliori e peggiori
Parigi: balza in avanti Thales
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,58%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Thales rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Thales è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 264,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 259,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 269,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```