Parigi: balza in avanti Thales
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale del 2,20%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 246,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 253,8. Il peggioramento di Thales è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 242,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
