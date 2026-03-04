Milano 11:41
45.045 +1,30%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:41
10.526 +0,39%
Francoforte 11:41
24.124 +1,40%

Parigi: balza in avanti Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Stellantis
Seduta vivace oggi per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
Condividi
```