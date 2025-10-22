Milano 17:23
Parigi: risultato positivo per Edenred

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Edenred mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +24,21%, rispetto a +4,08% dell'indice di Parigi).


Tecnicamente, Edenred è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,92 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,54.

