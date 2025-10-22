Parigi: risultato positivo per Edenred

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Edenred
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +24,21%, rispetto a +4,08% dell'indice di Parigi
).
Tecnicamente, Edenred
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,92 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)