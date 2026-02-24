Milano 11:08
Parigi: si muove a passi da gigante Edenred

Parigi: si muove a passi da gigante Edenred
(Teleborsa) - Ottima performance per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che scambia in rialzo dell'8,10%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Edenred mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,63%, rispetto a +1,88% dell'indice di Parigi).


Lo status tecnico di Edenred è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,06. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
