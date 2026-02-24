Parigi: si muove a passi da gigante Edenred

(Teleborsa) - Ottima performance per l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che scambia in rialzo dell'8,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Edenred
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,63%, rispetto a +1,88% dell'indice di Parigi
).
Lo status tecnico di Edenred
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,06. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)