Milano 17:24
42.195 -1,06%
Nasdaq 17:24
24.881 -0,98%
Dow Jones 17:24
46.746 -0,38%
Londra 17:24
9.522 +1,01%
Francoforte 17:24
24.139 -0,79%

Piazza Affari: andamento negativo per Technoprobe

Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con una flessione dell'1,82%.
