Milano 17:25
42.203 -1,05%
Nasdaq 17:25
24.898 -0,91%
Dow Jones 17:25
46.763 -0,35%
Londra 17:25
9.524 +1,03%
Francoforte 17:25
24.145 -0,76%

Piazza Affari: lieve rialzo per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: lieve rialzo per il comparto sanitario italiano
Lieve aumento per l'indice delle aziende sanitarie, che si porta a 200.305,78 punti.
Condividi
```