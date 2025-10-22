Milano 12:09
42.464 -0,43%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:09
9.505 +0,83%
Francoforte 12:09
24.309 -0,09%

Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per il principale complesso cantieristico al mondo, che avanza bene del 2,11%.
