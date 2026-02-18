Milano 15:23
46.290 +1,15%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:23
10.681 +1,19%
Francoforte 15:23
25.137 +0,55%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il principale complesso cantieristico al mondo, che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Fincantieri mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,28 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,02.

