Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

(Teleborsa) - Avanza il principale complesso cantieristico al mondo
, che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Fincantieri
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,28 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)